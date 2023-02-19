«Астон Вилла» намерена усилиться полузащитником португальского клуба

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Витории Гимарайнш» Ибраима Бамба, сообщает The Times.

По информации источника, трансфер может быть осуществлён уже следующим летом.

Действующий контракт Бамба с португальским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего итальянца в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне опорный хавбек провёл 26 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После 23 туров АПЛ команда из Бирмингема расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч в рамках АПЛ «Астон Вилла» проведёт 25 февраля против «Эвертона». Начало — в 18:00 по московскому времени.