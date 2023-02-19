«МЮ» назвал сумму, за какую продаст Рэшфорда

Руководство «Манчестер Юнайтед» установило ценник на трансфер форварда команды Маркуса Рэшфорда. Как информируют журналисты Goal.com, потенциальному покупателю придется выложить за 25-летнего нападающего 120 миллионов фунтов (135 млн евро).

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина заинтересованы мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».

В сезоне-2022/2023 Рэшфорд провел 23 матча в чемпионате Англии, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения Маркуса с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.