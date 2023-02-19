Нападающий «МЮ» стал трансферной целью «Баварии»

18-летний аргентинский нападающий Алехандро Гарначо, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить Туманный Альбион на Германию, об этом сообщают журналисты портала Goal.com.

Интерес к перспективному футболисту проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги предпримет попытку подписать южноамериканца в летнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Алехандро с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Tansfermarkt оценивают стоимость аргентинца в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Гарначо провел 12 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.