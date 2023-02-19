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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Наставник «Брентфорда» Франк: «Хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию»

19 Февраля 2023 • 10:03 Комментировать
Брентфорд
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался после матча 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Конечно, когда ты забивается на последней минуте, тебя переполняют эмоции, но, с другой стороны, мы набрали всего одно очко. Поэтому я не очень доволен. Однако хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию», — приводит слова Франка BBC.

«Брентфорд» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 35 очков за 23 матча.

В следующем туре подопечные Франка должны встретиться с «Манчестер Юнайтед», игра пройдет 26 февраля в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брентфорд Томас Франк
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