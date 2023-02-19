Наставник «Брентфорда» Франк: «Хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался после матча 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Конечно, когда ты забивается на последней минуте, тебя переполняют эмоции, но, с другой стороны, мы набрали всего одно очко. Поэтому я не очень доволен. Однако хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию», — приводит слова Франка BBC.

«Брентфорд» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 35 очков за 23 матча.

В следующем туре подопечные Франка должны встретиться с «Манчестер Юнайтед», игра пройдет 26 февраля в 16:30 по московскому времени.