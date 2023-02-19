Ван Дейк: «Ливерпуль» будет максимально готов к матчу с «Реалом»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал интервью британским СМИ после поединка с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Мерсисайдцы победили на выезде со счетом 2:0.

«Мы победили и сохранили ворота на замке в матче с сильным соперником, потерпевшим лишь одно поражение в сезоне. Я очень доволен таким результатом. Горжусь командой.

Этот сезон складывается для нас очень тяжело. Мы пропустили много голов, но такое случается в футболе. Теперь «Ливерпуль» намерен максимально подготовиться ко встрече с мадридским «Реалом», как делали это ранее», - передает слова нидерландца BBC Sport.

Матч «Ливерпуль» - «Реал» пройдет на «Энфилде» во вторник, 21 февраля.