Эштон высказался о победе «Арсенала»

Экс-футболист лондонского «Вест Хэма» Дин Эштон поделился впечатлениями от поединка Премьер-лиги между бирмингемской «Астон Виллой» и «Арсеналом». «Каноиниры» в концовке встречи вырвали победу со счетом 4:2.

«Меня впечатлило терпение, которое проявили футболисты «Арсенала» после перерыва. Лондонцы были лучшей командой на поле, они доминировали и упустили несколько возможностей снять вопросы о результате намного раньше. «Канониры» не сдались и гнули свою линию до конца. В конце концов, удача улыбнулась им», - цитирует Эштона Talksport.

После 24 туров подопечные Микеля Артеты лидируют в таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два балла.