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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» приняли решение о будущем Поттера

19 Февраля 2023 • 09:12 Комментировать

Лондонский «Челси» провально выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. В последнем матче «пенсионеры» на своем поле потерпели поражение от главного аутсайдера чемпионата – «Саутгемптона» (0:1).

Несмотря на эту неудачу, руководство столичного клуба продолжает верить в главного тренера команды Грэма Поттера. «Синие» не планируют увольнять специалиста в ближайшем будущем, об этом рапортует The Telegraph.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Челси» с 31 очком занимает лишь десятое место. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче.

Поттер занял пост рулевого «Челси» в сентябре 2022 года. Его контракт рассчитан на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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