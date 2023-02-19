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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коулмэн: «Все ждали передачу, но я пробил»

19 Февраля 2023 • 07:50 Комментировать
Эвертон
1:0
Лидс
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» обыграл с минимальным счетом «Лидс», это была уже вторая победа «ирисок» в последних трех матчах. Автор гола «Эвертона» Шеймус Коулмэн доволен тем, что забил - впервые в этом сезоне. В последних трех матчах «Эвертон», напомнил, одержал две победы.

- В момент моего гола, я думаю, все ждали передачи, но  решил пробить и использовать фактор неожиданности. Хорошо, что получилось, боюсь, что если бы я сделал это еще десять раз, то не смог бы повторить. Мы показали, что готовы бороться и радовать наших поклонников, - цитирует слова Коулмэна BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Шеймус Коулмэн
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