Коулмэн: «Все ждали передачу, но я пробил»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» обыграл с минимальным счетом «Лидс», это была уже вторая победа «ирисок» в последних трех матчах. Автор гола «Эвертона» Шеймус Коулмэн доволен тем, что забил - впервые в этом сезоне. В последних трех матчах «Эвертон», напомнил, одержал две победы.

- В момент моего гола, я думаю, все ждали передачи, но решил пробить и использовать фактор неожиданности. Хорошо, что получилось, боюсь, что если бы я сделал это еще десять раз, то не смог бы повторить. Мы показали, что готовы бороться и радовать наших поклонников, - цитирует слова Коулмэна BBC Sport.