Скубала: «Надо было лучше распоряжаться мячом»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» обыграл с минимальным счетом «Лидс», это была уже вторая победа «ирисок» в последних трех матчах. Временный тренер «Лидса» Майкл Скубала прокомментировал итоги игры. Он раздосадован тем, как его футболисты обращались с мячом - по его словам, недостатки в этом аспекте и стали причиной неудачного результата.

- Думаю, что мы сделали достаточно много без мяча, смотрелись в этом смысле очень неплохо. Но нам многого не хватало в обращении с мячом. Мы должны создавать шансы. Вот над этим надо работать срочно, - цитирует слова Скубалы BBC Sport.