Дайч: «Превратим «Гудисон-Парк» в крепость»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» обыграл с минимальным счетом «Лидс», это была уже вторая победа «ирисок» в последних трех матчах. Наставник «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал итоги игры.

- Я очень доволен, я просил игроков сделать усилие, и они сделали его. Я думаю, что мы хорошо ограничили противника, не позволяя ему развернуться на поле. В матче с «Ливерпулем» мы тоже действовали хорошо, но допустили две ошибки, получив голы. Домашние стены очень помогают, мы хотим, чтобы наш домашний стадион стал нашей крепостью, - цитирует слова Даича BBC Sport.