Наставник «Борнмута»: «Большая победа для нас»

После серии успешных матчей «Вулверхэмптон» потерпел неудачу в игре двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги, проиграв в домашнем матче «Борнмуту». Наставник «Борнмута» Гари О'Нил считает, что его команда добилась важного результата, одолев находящегося на подъеме соперника.

- Приятно, и выступление тоже было хорошим. В первом тайме «волки» лучше контролировали игру, но мои ребята смогли переломить ход игры во второй ее половине, и мы сыграли куда лучше, показав, что можем быть очень опасными. Это большая победа для нас, - цитирует слова Гари О'Нила BBC Sport.