Томас Франк: «Всё-таки хотелось три очка»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграл вничью на выезде с «Брентфордом». При этом хозяевам поля удалось забить на последней минуте игры, чему очень порадовался наставник клуба Томас Франк - он напомнил о беспроигрышной серии команды.

- Конечно, это чувство, когда ты забиваешь на последней минуте игры, эти эмоции радуют, будоражат, но, с другой стороны, мы набрали всего лишь очко, и этому я не очень рад. Хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию. Это дарит положительную энергию, определенно, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.