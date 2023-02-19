Виейра: «Чувствую себя так, словно мы проиграли»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграл вничью на выезде с «Брентфордом». Патрик Виейра, наставник «орлов», не очень доволен итогами игры. Он считает, что его команда заслуживала победы, но пропустила в самом конце игры.

- Чувствую себя так, словно мы проиграли. Гол в конце игры создал такое настроение. Последний удар матча, по сути. Контролировали все и вдруг пропустили. Такие голы нельзя пропускать, - цитирует слова французского специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет в домашнем матче «Ливерпуль».