Лопетеги: «Ненавижу проигрывать»

После серии успешных матчей «Вулверхэмптон» потерпел неудачу в игре двадцать четвертого тура английского чемпионата - команда баскского специалиста Хулена Лопетеги проиграла в домашнем матче «Борнмуту». Лопетеги прокомментировал события игры и признался, что он ненавидит проигрывать.

- Я думаю, что у нас была хорошая первая половина игры, но недостаточно хорошая. Потом мы попытались переиграть соперника, повысить темп, но пропустили мяч. Таков футбол, придется принять это поражение. Я ненавижу проигрывать, мне очень грустно. Впереди длинная гонка, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.