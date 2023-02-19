Соса: «Мечтаю когда-нибудь сыграть в Премьер-лиге»

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе национальной сборной Хорватии Борна Соса признался в том, что мечтает сыграть за одну из команд Английской премьер-лиги.

«Как и многие игроки, я мечтаю когда-нибудь сыграть в Премьер-лиге. Это сильнейшая лига в мире. Это не только большая шестёрка топ-клубов, другие команды тоже сильны. И если бы я мог играть там в команде с Сашей [Калайджичем], было бы здорово», - приводит слова Сосы Bild.

В настоящий момент Борна Соса защищает цвета немецкого «Штутгарта», австрийский спортсмен Саша Калайджич является нападающим английского «Вулверхэмптона».