Невилл: «МЮ» может побороться за чемпионство»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Сейчас «Арсенал» переживает спад. Лондонцы теряют очки. «Ман Сити» тоже допускает осечки. Думаю, «МЮ» вполне может побороться за золотые медали. В этом сезоне команда показывает себя с лучшей стороны. Тем более, на «Юнайтед» нет такого давления, как на конкурентов. Клуб должен ставить такую задачу», - передает слова Невилла Sky Sports.

После 23 матчей «красные дьяволы» набрали 46 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.