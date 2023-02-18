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«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса

18 Февраля 2023 • 18:59 Комментировать

«Манчестер Сити» намерен начать переговоры с нападающим Хулианом Альваресом. Как сообщает The Mirror, «горожане» уже хотят заключить с аргентинским футболистом новый трудовой договор. При этом действующий контракт 23-летнего форварда рассчитан до средины 2027 года.

За «Манчестер Сити» Хулиан Альварес играет с лета прошлого года. В 28 матчах за английский гранд аргентинец записал на свой счёт девять голов и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что в декабре Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли сборную Франции по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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