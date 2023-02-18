Коутиньо послал Саку во время матча АПЛ

В субботу в Английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». В конце первого тайма на поле после столкновения игроков завязалась стычка. Среди участников стычки находились Филиппе Коутиньо и Букайо Сака, причём бразилец послал англичанина.

«Да пошёл ты!» - крикнул Коутиньо в адрес Сака, о чём на своих страницах рассказывает портал Goal.

Напомним, что «Арсенал» добился гостевой волевой победы над «Астон Виллой» со счётом 4:2. Команда Микеля Артеты располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая второй «Манчестер Сити» на три зачётных балла.