Два гранда АПЛ интересуются защитником «Аталанты»

Молодой защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини заинтересовал два топ-клуба Премьер-лиги Англии. Как сообщает Corriere della Sera, молодой футболист находится на радарах «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее слухи связывали Джорджо Скальвини с мюнхенской «Баварией».

Джорджо Скальвини является воспитанником «Аталанты». За первую команду защитник провёл 41 матч. В них защитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джорджо Скальвини в 20 миллионов евро.