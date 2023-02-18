Клуб Роналду и «МЮ» претендуют на звёздного нападающего

Немецкий форвард Марко Ройс, контракт которого с дортмундской «Боруссией» истекает по завершении нынешнего сезона, может сменить чемпионат Германии на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах 33-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед». Кроме «красных дьяволов», интерес к Марко проявляет саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Сам же Ройс предпочитает продолжить карьеру в Европе, чем в Саудовской Аравии.

Немец выступает за «Боруссию» с лета 2012 года. В текущем сезоне форвард забил два гола и отдал два ассиста в 12 матчах Бундеслиги.