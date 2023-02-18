Рабио может переехать в АПЛ, но не в «Манчестер Юнайтед»

Будущее полузащитника Адриена Рабио по-прежнему неопределённо. Действующий контракт связывает француза с «Ювентусом» до завершения нынешнего сезона. Туринский клуб хочет сохранить 27-летнего игрока в своих рядах, но, если верить слухам, «старая синьора» не готова потянуть финансовые запросы Рабио.

В своё время Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед». Теперь, по данным Fichajes, интерес к французу проявляет «Ньюкасл». «Сороки» после смены владельцев могут похвастаться хорошими финансовыми возможностями. Их шансы на подписание Рабио увеличатся, если команда финиширует в зоне Лиги чемпионов.