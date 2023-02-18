АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Атсу

Пресс-служба Английской премьер-лиги выразила соболезнования в связи со смертью ганского футболиста Кристиана Атсу. Игрок погиб под завалами в результате трагического землетрясения в Турции.

«Мы расстроены новостью о том, что Кристиан Атсу погиб после ужасного землетрясения. Хотим выразить глубочайшие соболезнования его родным и близким, а также всем тем, кто пострадал от катастрофы», - говорится в публикации Премьер-лиги.

В чемпионате Англии Атсу отметился выступлениями за лондонский «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Борнмут». Последним клубом Кристиана был «Хатайспор». За сборную Ганы он забил десять голов в 60 матчах.