Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Челси». Судя по всему, переговоры между игроком и родным для него клубом о новом контракте проходят тяжело. Действующий трудовой договор Маунта рассчитан до средины 2024 года. Таким образом, «Челси» при отсутствии договрённости о новом соглашении будет разумнее продать игрока ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Слухи связывают Мэйсона Маунта с топ-клубами Англии, но у полузащитника наверняка будут и другие варианты. По данным Calcio Mercato, интерес к 24-летнему хавбеку проявляет «Барселона». Каталонцы могут попробовать подписать Маунта летом.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мэйсона Маунта в 75 миллионов евро.