Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пирес: «Арсенал-2004 победил бы нынешнюю команду «канониров»

18 Февраля 2023 • 14:33 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что «Арсенал» 2004 года смог бы обыграть нынешнюю команду «канониров».

«По моему мнению, «Арсенал» версии 2004 года победил бы «Арсенал» 2023 года. Мне жаль парней, но я не сомневаюсь в таком исходе», - приводит слова экс-игрока лондонского клуба The Telegraph.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал», которым руководит испанский специалист Микель Артета, занимает второе место в турнирной таблице. Столичный клуб имеет одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», но уступает подопечным Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Робер Пирес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.02.23 в 15:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
4.40 3.95 1.80
Видео
18.02.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.61 4.30 5.40
Видео
18.02.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.20 3.40 3.45
Видео
18.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Лидс Лидс
2.70 3.35 2.70
Видео
18.02.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 5.80 1.33
Видео
18.02.23 в 18:00
Челси Челси
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.00 8.00
Видео
18.02.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
1.70 3.90 5.00
Видео
18.02.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
2.55 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
15:01 · Англия. Премьер-лига
Сеюнджю не перейдёт в «Интер»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
Рабио может переехать в АПЛ, но не в «Манчестер Юнайтед»
14:51 · Англия. Премьер-лига
АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Атсу
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать игрока «Челси» слухи
14:46 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо впервые с октября выйдет в основном составе «Астон Виллы» в АПЛ
14:33 · Англия. Премьер-лига
Пирес: «Арсенал-2004 победил бы нынешнюю команду «канониров»
14:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В футболе никогда нельзя сдаваться, наш матч с «Реалом» – тому подтверждение»
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Реала»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Пельистри: «Думаю, тен Хаг поможет «МЮ» вернуться на вершину»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Дайч хочет знать, какой матрас использует Калверт-Льюин - и не только это
14:13 · Россия. Премьер-лига
Валентич: «Захарян круче Мудрика»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я очень рад за Кулибали, он отлично сыграл против «Боруссии»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Думаю, летом мы потратим много денег на трансферы» 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
Терри высказался о смерти Атсу
Все новости
Рекомендуем