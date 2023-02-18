Пирес: «Арсенал-2004 победил бы нынешнюю команду «канониров»

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что «Арсенал» 2004 года смог бы обыграть нынешнюю команду «канониров».

«По моему мнению, «Арсенал» версии 2004 года победил бы «Арсенал» 2023 года. Мне жаль парней, но я не сомневаюсь в таком исходе», - приводит слова экс-игрока лондонского клуба The Telegraph.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал», которым руководит испанский специалист Микель Артета, занимает второе место в турнирной таблице. Столичный клуб имеет одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», но уступает подопечным Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям.