«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Реала»

«Тоттенхэм» изучает возможности по усилению оборонительной линии в летнее трансферное окно. Лондонский клуб рассчитывает подписать качественного футболиста в центр защиты. Так, «шпоры» нацелились на Антонио Рюдигера из «Реала». Об интересе лондонцев к 29-летнему немцу рассказывает Fichajes.

Антонио Рюдигер ранее уже выступал в Англии. В 2017-2022 годах немецкий защитник играл за «Челси». За «Реал» же Рюдигер провёл 30 официальных матчей, в которых забил два гола.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Антонио Рюдигера в 40 миллионов евро.