Дайч хочет знать, какой матрас использует Калверт-Льюин - и не только это

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о форварде Доминике Калверте-Льюине, регулярно сталкивающемся с травмами.

«Я должен узнать всё о его физиологической истории. Я должен понять, что его тело выдержит, а что не выдержит. Мы общаемся с ним, с медиками, со спортивными специалистами, смотрим на статистику, программы тренировок, показатели. Мы также смотрим, какой диеты он придерживается, какой образ жизни ведёт, какую машину водит, какой матрас использует, сколько часов спит.

Я не могу сделать всё это один. Я получу информацию, а потом поделюсь ею с ним. Кстати, речь идёт о каждом игроке, а не только о Доминике», - слова Дайча приводит iNews.