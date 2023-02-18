Терри высказался о смерти Атсу

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал известие о гибели экс-нападающего «пенсионеров» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Мой друг, покойся с миром», - оставил сообщение Терри в своих социальных сетях.

31-летний ганец находился под завалами на протяжении 11 дней.

Последней командой в карьере Кристиана был турецкий «Хатайспор». До переезда в Турцию он поиграл за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон», «Малагу» и другие европейские клубы.

В футболке сборной Ганы Атсу провел 60 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей.