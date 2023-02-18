«Ньюкасл» сделал заявление о смерти Атсу

Бывший нападающий «Ньюкасла» Кристиан Атсу был обнаружен мертвым под завалами после землетрясения в Турции. Пресс-служба английского клуба выразила соболезнования в связи с гибелью ганского футболиста.

«Мы очень опечалены этим известием. Атсу был талантливым футболистом. Он навсегда останется в нашей памяти. Наши мысли с родными и близкими Кристиана, а также народом Турции и Сирии в это тяжелое время», - говорится в публикации «чёрно-белых».

Атсу ушел из жизни в возрасте 31 года. Его последним клубом был турецкий «Хатайспор». Ряды этого коллектива ганский футболист пополнил в сентябре прошлого года.