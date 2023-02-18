«Челси» отреагировал на гибель Атсу

Ганский форвард Кристиан Атсу был обнаружен мертвым под завалами после землетрясения в Турции. Лондонский «Челси», за который ранее выступал африканец, выразил соболезнования в связи с гибелью игрока.

«ФК «Челси» с большой грустью принял новость о том, что Атсу стал жертвой ужасного землетрясения в Турции. Наш клуб выражает соболезнования семье и близким Кристиана, а также всем тем, кто пострадал в этой трагедии», - говорится в сообщении лондонского клуба.

Атсу погиб в возрасте 31 года. Его последним местом работы был «Хатайспор». В составе сборной Ганы он сыграл 65 матчей и забил десять мячей.