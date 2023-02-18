Конте пропустит ближайшие матчи «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» не станет форсировать возвращение главного тренера Антонио Конте к работе. Об этом рапортует The Telegraph.

Как сообщает источник, итальянский специалист точно пропустит игру чемпионата Англии против «Вест Хэма», а также с большой долей вероятности будет отсутствовать на матчах с «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Ожидается, что Антонио вернется на тренерский мостик в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», который запланирован на 8 марта.

Напомним, что Конте недавно перенес операцию на желчном пузыре. На полное восстановление ему потребуется две недели.