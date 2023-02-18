Назван новый претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»

Миллиардер Джим Рэтклифф, который является самым богатым человеком Великобритании, готов приобрести «Манчестер Юнайтед». Как информирует таблоид Daily Mail, 70-летний бизнесмен сделал предложение о покупке манкунианского топ-клуба.

Главным конкурентом Рэтклиффа считается катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани. Он предложил семейству Глейзеров 4,5 миллиарда фунтов за «Юнайтед». Напомним, что американцы владеют клубом с 2005 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 46 баллов после 23 туров и занимают третье место в турнирной таблице.