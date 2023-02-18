Кулибали: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали высказался о новичках команды – украинце Михаиле Мудрике и португальце Жоау Фелише.

«Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы. Михаил очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который отлично работает с мячом. Фелиш тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство», - передает слова сенегальского футболиста портал Goal.com.

После 23 туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают лишь десятое место в турнирной таблице.