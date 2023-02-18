Три гранда АПЛ готовы сразиться за Маунта

Сразу три топ-представителя Английской премьер-лиги следят за ситуацией полузащитника Мэйсона Маунта в лондонском «Челси». В подписании игрока заинтересованы «МЮ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», об этом рапортует ESPN. Эта троица готова побороться за англичанина грядущим летом.

Маунт не смог договориться с руководством «Челси» о новом трудовом соглашении. С связи с этим клуб может расстаться с игроком в летнее трансферное окно. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Мэйсон принял участие в 30 поединках. Он отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.