Новичок «Челси» перейдёт в бразильский клуб на правах аренды

Бразильский полузащитник Андрей Сантос, которого лондонский «Челси» подписал в зимнее трансферное окно, может провести этот год в аренде за «Палмейрас». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, 18-летний хавбек заключит контракт с бразильским клубом до декабря. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

В прошлом году хавбек выступал за клуб «Васко да Гама». Он принял участие в 27 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Трансфер Сантоса обошелся «Челси» в 12,5 миллиона евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2030 года.