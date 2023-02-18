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Новичок «Челси» перейдёт в бразильский клуб на правах аренды

18 Февраля 2023 • 09:42 Комментировать

Бразильский полузащитник Андрей Сантос, которого лондонский «Челси» подписал в зимнее трансферное окно, может провести этот год в аренде за «Палмейрас». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, 18-летний хавбек заключит контракт с бразильским клубом до декабря. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

В прошлом году хавбек выступал за клуб «Васко да Гама». Он принял участие в 27 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Трансфер Сантоса обошелся «Челси» в 12,5 миллиона евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2030 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Андрей Сантос Трансферы футбола - зима 2023
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