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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» может отказаться от немедленного назначения нового тренера

18 Февраля 2023 • 09:40 Комментировать
Эвертон
...
Лидс
Через 6 ч. 49 мин.

Английский «Лидс» может отказаться от идеи немедленного приглашения нового наставника вместо уволенного ранее американского специалиста Джесси Марша. Как сообщает издание 90min, руководство клуба уже предупредило нынешнего временно исполняющего обязанности главного тренера 40-летнего Майкла Скубалу о том, что ему, возможно, предстоит проработать с командой как минимум до конца текущего сезона.

В двадцать четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидсу» предстоит сразиться с «Эвертоном», этот матч состоится уже сегодня, восемнадцатого февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Майкл Скубала
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ЭВЕРТОН ЛИДС
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