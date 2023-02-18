Каррагер выбрал новый клуб для Беллингема

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что хотел бы видеть в составе мерсисайдцев полузащитника Джуда Беллингема, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Мне хочется, чтобы этот парень надел красную футболку. Если у Беллингема есть сообщения для меня, то я готов принимать их хоть каждый день», - передает слова эксперта Talksport.

Трансферная стоимость Беллингема оценивается в 110 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 28 поединках за дортмундскую команду, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.