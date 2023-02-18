Игрок «Челси» Джеймс рассказал, как относится к Поттеру

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал, что думает о главном тренере команды Грэме Поттере.

«Поттер – отличный специалист. Мне нравится работать под его руководством. Это хороший человек. Он сразу раскрыл свои карты перед командой, это нам очень помогло. В наших отношениях всегда есть прозрачность. Мы знаем о своих показателях и поставленных целях», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

По итогам 23 туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

Поттер возглавил «Челси» в сентябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.