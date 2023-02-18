Джеймс – о результатах «Челси»: «Со временем всё изменится»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

«У «Челси» довольно новая команда, мы подписали много новичков. Уверен, что со временем все изменится. Все ждут, что перемены произойдут мгновенно, но так не бывает. В футболе нужно время для достижения результата. Со временем команда будет прогрессировать и добьется успеха», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «пенсионеров».

После 23 туров чемпионата Англии «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Грэма Поттера уступили «Боруссии» со счетом 0:1.