Экс-футболист «Челси» найден мёртвым в Турции

Бывший форвард лондонского «Челси» Кристиан Атсу, выступавший в этом сезоне за «Хатайспор», был найдем мертвым под завалами в Турции. Эта информация опубликована в социальных сетях журналиста Мурата Узунмехмета.

Напомним, что 31-летний футболист числился в списке пропавших без вести после разрушительных землетрясений в Турции, произошедших на прошлой неделе.

За «Хатайспор» ганский нападающий выступал с сентября 2022 года. До этого он поиграл за английские «Эвертон», «Ньюкасл», «Челси», «Борнмут», испанскую «Малагу», «Порту» и другие клубы.

В составе сборной Ганы Кристиан провел 60 матчей и отметился десятью забитыми мячами.