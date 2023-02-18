Павлюченко дал прогноз на матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем поединке Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем».

«У «красных» сейчас хватает проблем. Считаю, что подопечные Хау нужным образом настроятся на эту важную игру. Дома «сорок» обыграть будет очень тяжело. Прогноз - победа «Ньюкасла», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» - «Ливерпуль» состоится в субботу, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают четвертое место в таблице, а гости располагаются на девятой позиции.