Дайч намерен посадить лидера «Эвертона» на диету

Новому наставнику «Эвертона» Шону Дайчу не по душе физическая форма нападающего команды Доминика Калверта-Льюина - тот набрал лишний вес, в связи с чем, как считает Дайч, сказывается на его форме. Наставник «ирисок» намерен пристально следить за режимом Доминика, в том числе за тем, как тот спит, а также питается. Об этом сообщает Times.

В текущем сезоне Калверт-Льюин сыграл в одиннадцати матчах английского чемпионата, в которых забил лишь один гол - да и то, это было 22 октября прошлого года в игре с «Кристал Пэлас». В следующем матче английского чемпионата «Эвертон» сыграет с «Лидсом».