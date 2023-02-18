Артета рассказал о роли Зинченко в «Арсенале»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о значимости для команды украинского полузащитника Александра Зинченко.

«Команде нужны игроки с таким опытом. Они могут направлять и подсказывать более молодым одноклубникам. Если команда хочет выиграть титул, то должна уметь делать все. Для успешного выступления футболистам нужно быть готовыми к разным сценариям матча», - передает слова испанского специалиста Football.London.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей. По итогам 23 туров «Арсенал» занимает второе место в таблице.