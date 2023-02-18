Артета рассказал, что ухудшилось в игре «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против бирмингемской «Астон Виллы» в рамках Английской премьер-лиги.

«Есть вещи, который мы должны постоянно улучшать. Сейчас эффективность наших действий у ворот соперника не так высока, как это было раньше, когда мы побеждали. В предстоящем матче против «Астон Виллы» мы должны показать свой максимум, чтобы победить», - передает слова испанского специалиста Metro.

Матч «Астон Вилла» - «Арсенал» состоится сегодня, 18 февраля, в Бирмингеме. Перед этой встрече «канониры» занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.