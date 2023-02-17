«Челси» так и не получил разрешение на работу для Андрея Сантоса

Одним из зимних новичков «Челси» стал полузащитник Андрей Сантос. Впрочем, у бразильца возникли проблем с разрешением на работу в Англии. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу, Сантос до сих пор не получил рабочую визу.

Андрею Сантосу не хватает баллов, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги. Как известно, для получения рабочей визы в Англии игрок должен подходить под определённые критерии, в том числе по проценту игр за сборную за последнее время. В обход этой системы получить разрешение для игрока можно, если доказать, что он является «особым талантом». В случае с Сантосом это сложно.

Вероятно, Андрею Сантосу придётся вернуться в Бразилию – уже на правах аренды.