В Англии судьи будут работать с нательными камерами

В Англии решили снабдить футбольных судей нательными камерами. Если испытание длиной в три месяца окажется успешным, то в сезоне 2023/2024 с такими камерами будут работать все судьи в топ-4 лигах страны. Об этом рассказывает BBC со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии.

Записи с камер будут использоваться во время дисциплинарных слушаний. Ожидается, что футболисты и тренеры после этого нововведения будут лучше себя вести в процессе общения с арбитрами во время матчей.

Недавно в Англии среди судей проводился опрос. Выяснилось, что они нередко сталкиваются с оскорблениями и даже угрозами.

IFAB, который регулирует правила футбола, поддержал идею англичан.