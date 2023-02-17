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«Манчестер Сити» возобновил интерес к Райсу слухи

17 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать

«Манчестер Сити» возобновил интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу. Об этом рассказывает 90min.

В летнее трансферное окно Деклан Райс наверняка пойдёт на повышение. 24-летний футболист интересен многим грандам Премьер-лиги. «Манчестер Сити» держит игрока на радаре с учётом возможных уходов Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро. При этом «Вест Хэм» наверняка будет требовать за своего лидера и капитана более высокую сумму.

В сезоне 2022/2023 Деклан Райс забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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