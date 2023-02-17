«Манчестер Сити» возобновил интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу. Об этом рассказывает 90min.

В летнее трансферное окно Деклан Райс наверняка пойдёт на повышение. 24-летний футболист интересен многим грандам Премьер-лиги. «Манчестер Сити» держит игрока на радаре с учётом возможных уходов Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро. При этом «Вест Хэм» наверняка будет требовать за своего лидера и капитана более высокую сумму.

В сезоне 2022/2023 Деклан Райс забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.