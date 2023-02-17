Гарри Реднапп – о возможном назначении в «Лидс»: «Сегодня не День смеха»

Известный английский тренер Гарри Реднапп отреагировал на слухи из прессы. Сообщалось, что он готов возобновить тренерскую карьеру ради работы в «Лидсе».

«Я не знаю, откуда взялись эти сообщения. Кто-то звонил мне вчера насчёт этой новости, и я сказал: «О чём вы говорите? Сегодня не День смеха, не правда ли?».

Я бы не отказался от работы в «Лидсе». Но я бы никогда не получил работу в «Лидсе». У меня нет ни шанса!» - сказал Реднапп talkSPORT.

Гарри Реднапп не работал тренером уже более пяти лет – с 2017 года.

Отметим, что «Лидс» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.