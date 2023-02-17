Информация о том, что «Челси» уже ведёт переговоры по потенциальному летнему трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, не соответствует действительности. Об этом в своей колонке на CaughtOffside написал авторитетный журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что переговоры по Неймару ведёт владелец «Челси» Тодд Бёли. Руководители «ПСЖ» якобы могут отпустить бразильца даже за небольшие деньги – для них важно сократить зарплатную ведомость.

Неймар играет за «ПСЖ» с лета 2017 года. Тогда за трансфер бразильца гранд Лиги 1 заплатил 222 миллионов евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола.