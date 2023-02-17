Неймар может покинуть «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Ранее в прессе появлялась информация о том, что руководители клуба Лиги 1 открыты к продаже бразильского форварда в летнее трансферное окно.

Как стало известно 90min, посредники уже связались с рядом клубов Премьер-лиги, сообщив им о потенциальной доступности Неймара летом. Так, услуги бразильца предложили «Челси», «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за трансфер бразильского форварда 222 миллиона евро.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 31-летнего Неймара в 75 миллионов евро.