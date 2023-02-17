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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Реала» может бесплатно перейти в «Манчестер Юнайтед»

17 Февраля 2023 • 11:16 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио, у которого летом истекает срок действия контракта с мадридским «Реалом», может переехать в топ-клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 27-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы побороться за Марко с французским «ПСЖ», который ранее заявил об интересе к игроку.

Асенсио выступает за «королевский» клуб с июля 2015 года. Его текущая стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 поединков, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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