Игрок «Реала» может бесплатно перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Марко Асенсио, у которого летом истекает срок действия контракта с мадридским «Реалом», может переехать в топ-клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 27-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы побороться за Марко с французским «ПСЖ», который ранее заявил об интересе к игроку.

Асенсио выступает за «королевский» клуб с июля 2015 года. Его текущая стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 поединков, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.